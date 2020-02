Roma: Pedica (Pd), tolleranza zero contro parcheggiatori abusivi, Raggi ripristini legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma deve tornare ad essere "la Capitale della legalità e il primo passo da fare è mettere fine alla piaga dei parcheggiatori abusivi. La sindaca Raggi deve lanciare subito una campagna per la legalità, invitando tutti i cittadini a denunciare". È quanto afferma, in una nota Stefano Pedica del Pd. "Nella Capitale c'è un sistema che non può più essere tollerato - sottolinea Pedica - Chi è abusivo deve essere allontanato e denunciato. Roma è sotto il controllo di gruppi di parcheggiatori abusivi che oramai presidiano tutte le piazze della città. Occorre intervenire una buona volta per sempre e creare un servizio pubblico con parcheggiatori regolari, magari facendo lavorare i disoccupati e i cassaintegrati?". (Com)