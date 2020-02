Latina: ultraleggero precipita in un campo, feriti i due occupanti

- Un aereo ultraleggero è precipitato oggi pomeriggio alle 14 circa nel comune di Cisterna di Latina. Per cause ancora imprecisate il velivolo, su cui viaggiavano due persone, ha perso prima quota e poi è precipitato in un campo. Sul posto i vigili del fuoco di Aprilia che hanno liberato gli occupanti dalle lamiere affidandoli agli operatori del 118. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi. (Rer)