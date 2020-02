Libia: Quartapelle (Pd) a "Nova", osservati alcuni passi avanti

- In Libia si osservano “alcuni passi in avanti”, come la recente risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu con cui l'organismo ha avallato le decisioni assunte alla conferenza sul paese tenuta a Berlino il 19 gennaio scorso. È quanto affermato oggi da Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico (Pd), in un'intervista rilasciata ad “Agenzia Nova” a margine della conferenza di Monaco sulla sicurezza. Per Quartapelle, nella risoluzione sulla Libia, “almeno due membri permanenti del Consiglio di sicurezza, con diritto di veto e coinvolti direttamente nel conflitto, hanno voluto far prendere posizione all'organo e questo è un segnale”. Fino a poche settimane fa, infatti, “questi paesi non permettevano al Consiglio di sicurezza dell'Onu di pronunciarsi sulla vicenda libica”. Per la deputata del Pd vi è po “la volontà di almeno parte attori regionali di discuere del futuro della Libia”. Questa pressione “si sa facendo sentire” sulle parti in conflitto in Libia, il Governo di accordo nazionale (Gna), “internazionalmente riconosciuto, e “gli insorti” dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Certamente, ha proseguito Quartapelle, “non bisogna perdere l'occasione di continuare a esercitare pressione”, considerando che “in Libia le cose sono cambiate quando vi è stata tanta pressione internazionale”. (segue) (Geb)