Business news: Coronavirus per esperti import Cina da Usa potrebbe diminuire di oltre il dieci per cento nel primo trimestre

- È probabile che le importazioni cinesi di beni statunitensi diminuiranno di oltre il dieci per cento su base annua nel primo trimestre, poiché lo scoppio dell'epidemia di coronavirus ha ritardato parte della domanda interna. Lo riporta un sondaggio effettuato dal quotidiano cinese "Global Times" secondo cui nel secondo trimestre ci potrebbe essere un rimbalzo degli scambi bilaterali se l'epidemia sarà contenuta in modo tempestivo. Sette su 17 noti economisti cinesi ed esperti del settore intervistati dal quotidiano prevedono che le importazioni cinesi dagli Stati Uniti diminuiranno del 10-20 percento su base annua nel primo trimestre e quattro ritengono che il calo supererà il 20 per cento. Ma tre di loro hanno calcolato che ci sarebbe stata una crescita delle importazioni grazie alla domanda interna di beni medici nel mezzo dell'epidemia. I pochi rimanenti hanno dichiarato che era troppo difficile fare previsioni o che gli Stati Uniti non sono l'unico paese il cui commercio sarebbe influenzato dal momento che l'impatto dell'epidemia è globale. (Cip)