Governo: Conte vede Mattarella, M5s torna in piazza contro vitalizi e difende sue riforme

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, è salito questa mattina al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il faccia a faccia è servito per approfondire la situazione politica all'interno della maggioranza dopo le polemiche legate alla riforma della prescrizione. L'incontro ha fatto seguito ai contatti telefonici avvenuti già nei giorni scorsi dopo che Italia viva ha alzato il livello dello scontro. Intanto, in attesa del voto alla Camera sulla proposta di legge Costa (FI) che punta a bloccare la riforma Bonafede e che potrebbe essere votata anche dai renziani, il M5s è tornato in piazza per manifestare contro i vitalizi e per ribadire che sulle riforme della giustizia del ministro Alfonso Bonafede non intende minimamente arretrare. "Dopo tanti anni con molti opportunisti che facevano i ministri della Giustizia finalmente abbiamo un ministro tutto d'un pezzo - ha precisato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dal palco della manifestazione del M5s - e lo dobbiamo difendere. Dobbiamo difendere le sue riforme, come la riforma sulla prescrizione, che dice a certi signori una cosa semplice: la giustizia è uguale per tutti e non esistono scorciatoie dalla sentenza". (segue) (Rin)