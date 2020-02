Armenia-Azerbaigian: Pashinyan e Aliyev a colloquio a Monaco, nessun progresso tangibile (2)

- L'eventualità di un incontro faccia a faccia a Monaco tra Pashinyan e Aliyev, sebbene non confermato ufficialmente alla vigilia della Conferenza, era stata avanzata dallo stesso premier armeno il mese scorso. "Non posso escludere un incontro, perché siamo in fase di discussione", aveva dichiarato in conferenza stampa Pashinyan, definendo "utili" questo tipo di incontri. Secondo il premier armeno, lui condivide insieme alle autorità di Stepanakert ed al presidente dell'Azerbaigian la "responsabilità personale" per la pace e la stabilità della regione. "Ciò è un onore ed un compito molto difficile", aveva osservato. "La nostra posizione è costruttiva e riteniamo che la questione del Nagorno-Karabakh debba essere risolta nell'ambito del concetto e dei principio che ho pronunciato a Stepanakert, nell'ambito della logica dei miei discorsi all'Onu e nell'ambito della cornice dei principi che ho dichiarato in precedenza", aveva aggiunto il premier armeno. (segue) (Res)