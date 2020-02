Venezuela-Portogallo: Caracas chiede spiegazioni ad autorità portoghesi su volo Tap con a bordo Guaidò

- Il governo del Venezuela ha accusato la compagnia aerea portoghese Tap di violazioni alla sicurezza e ha chiesto alle autorità del Portogallo di fornire spiegazioni e di aprire un’inchiesta su quanto accaduto nel volo con cui ha viaggiato Juan Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale (An) del Venezuela e autoproclamato capo di Stato ad interim. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza, che ha pubblicato un comunicato ufficiale via Twitter. “La Repubblica Bolivariana del Venezuela esprime la sua condanna per le gravi irregolarità commesse dalla compagnia aerea portoghese Tap nel volo TP173, il 12 febbraio, contravvenendo alle disposizioni di sicurezza dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao)”, si legge nella nota. Innanzitutto, Caracas contesta “l’imbarco del deputato Juan Guaidò, che ha utilizzato una falsa identità, nell’indifferenza delle direttive sull’identificazione dei passeggeri dell’Icao”. (segue) (Brb)