Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEOmaggio a Ernesto Ragazzoni e Gianni RodariPalazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 10.30)VARIEIl leader della Lega Matteo Salvini in visita al MicamFiera Milano Rho, Strada statale Sempione 28 (ore 10)Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio in visita al MicamFiera Milano Rho, Strada statale Sempione 28 (ore 17)Secondo incontro "Le nuove forme dell'ospitalità". Ospite della serata Claudio Monge, frate domenicano e responsabile del Centro di documentazione e formazione interculturale e religiosa DoSt-I di Istanbul.Refettorio ambrosiano, piazza Greco (ore 19.30) (Rem)