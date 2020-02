Libia: Quartapelle (Pd) a "Nova", osservati alcuni passi avanti (2)

- Pertanto, secondo l'esponente del Pd, “è il momento di far valere tale pressione internazionale con tutti gli strumenti possibili, eventualmente anche con una missione” nel paese. A tal riguardo, Quartapelle ha osservato che il processo per la Libia si articola in varie fasi. “In primo luogo, si deve consolidare il cessate il fuoco in una tregua stabile”. Qualora tale accordo venisse raggiunto, “si deve rispettare l'embargo sulle armi” al Gna e all'Lna. A tal fine, “possono essere utilizzati strumenti di sorveglianza aerea e satellitare, una missione navale ed eventualmente una ai confini” della Libia. In questo momento, “nessuna opzione dovrebbe essere esclusa”, ha concluso Quartapelle. (Geb)