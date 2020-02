Business news: Coronavirus, crolla prezzo materie prime esportate dal Brasile, rischio per bilancia commerciale

- Il prezzo delle materie prime esportate dal Brasile è precipitato dopo l'esplosione dell'epidemia di coronavirus in Cina, il principale acquirente di prodotti brasiliani. Secondo quanto riporta la rivista economica "Exame", dalla seconda metà di gennaio, quando il coronavirus ha iniziato ad avere un effetto sui mercati globali, il prezzo del petrolio è sceso del 15,5 per cento, quello del minerale di ferro del 14,3 e quello dei semi di soia del 5,13 per cento. Nel 2019, questi tre prodotti rappresentavano il 78 per cento delle vendite estere brasiliane, movimentando un volume totale di 177,3 miliardi di dollari. (Brb)