Dazi: Zingaretti, vittoria dell'Italia

- "Una vittoria dell’Italia. No ai dazi Usa sui nostri prodotti alimentari. Ottimo lavoro del ministro Amendola e del governo, uniti per il bene delle nostre imprese e per riaccendere i motori dell’economia". Lo scrive su Twitter Nicola Zingaretti, segretario del Pd. (Rin)