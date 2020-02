Iraq: proteste a Baghdad, un altro manifestante morto negli scontri

- Ancora un morto tra i manifestanti a Baghdad, dove uomini non identificati hanno attaccato ieri sera con una pistola con silenziatore un gruppo di dimostranti nel principale presidio di protesta della capitale dell'Iraq. Lo affermano fonti mediche citate dall'emittente satellitare "al Arabiya". Sono oltre 550 le persone rimaste uccise finora nelle violenze legate alle proteste anti-governative in corso dall'ottobre del 2019, che hanno già portato alle dimissioni del premier Adel Abdul Mahdi. Il nuovo premier incaricato, Mohammad Tawfiq Allawi, dovrebbe annunciare domani la sua squadra di governo. Secondo le prime ricostruzioni sull'attacco di ieri, uomini armati si sarebbero introdotti all'interno di una tenda in Piazza Tahrir e avrebbero ucciso a sangue freddo un manifestante.(Irb)