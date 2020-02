Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 16 febbraio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3488m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: si afferma un campo anticiclonico garanzia di una giornata stabile e in prevalenza soleggiata sul Nordovest. Solo in Liguria afflusso di aria più umida dal mare con maggior nuvolosità e qualche pioviggine o debole pioggia in arrivo dal tardo pomeriggio-sera, dal savonese verso Est. Clima mite, in montagna valori clamorosamente elevati rispetto alle medie del periodo. Venti deboli e mar ligure poco mosso ma tendente a mosso. (Rpi)