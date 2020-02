Viterbo: D'Amato, disposto audit clinico su decesso ragazza 16 anni

- In relazione al decesso di una ragazza di 16 anni a Montefiascone, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato ha dichiarato: "È stato immediatamente disposto dal Sistema sanitario regionale l’audit clinico sul decesso della una giovane A.G. per verificare le procedure cliniche eseguite presso l’ospedale prima delle dimissioni. L’Azienda sanitaria di Viterbo è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria per stabilire le cause del decesso". (Com)