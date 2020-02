Business news: India, vendite veicoli diminuite del 13,83 per cento a gennaio

- Le vendite complessive di veicoli in India sono diminuite del 13,83 per cento a gennaio, scendendo, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, da 2.019.253 a 1.739.975 unità. Lo ha reso noto l’Associazione dei produttori indiani di auto (Siam). Le vendite di veicoli per passeggeri sono scese del 6,2 per cento, passando da 280.091 a 262.714 unità. Quelle di auto si sono ridotte dell’8,1 per cento, da 179.324 a 164.793 unità. Il calo per i mezzi a due ruote è stato del 16,06 per cento, da 1.597.528 a.341.005 unità. Nel segmento dei motocicli la flessione è stata del 15,17 per cento, da 1.027.766 a 871.886 unità. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, invece, ne sono stati venduti 75.289, il 14,04 per cento in meno rispetto a gennaio 2019. (Inn)