Libia: ministro Difesa tedesco Kramp-Karrenbauer invita l'Italia a colloqui in formato E3

- Il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer ha proposto di rendere più flessibile il formato E3 (che include Francia, Regno Unito e Germania) e di invitare l'Italia ai colloqui sulla Libia. "Noi (l'Europa) disponiamo di strumenti comuni e di interessi comune. Troviamo anche una volontà politica comune. Il formato E3 - comprendente Francia, Regno Unito e Germania - è un altro esempio. In vista della Brexit, in particolare, funziona come collegamento importante tra Nato e Ue ed è per questo che credo che dovrebbe essere reso più flessibile e inclusivo. Ad esempio, quando si tratta di stabilizzare la Libia, penso che dovremmo includere l'Italia in questo formato", ha affermato Kramp-Karrenbauer intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Nel suo discorso, il ministro della Difesa tedesco ha inoltre accolto con favore la spinta della Francia verso un'alternativa di sicurezza europea nello Stretto di Hormuz dopo che diversi paesi Ue hanno rifiutato di aderire alla missione di sicurezza marittima degli Stati Uniti nella regione. "Dobbiamo per la prima volta sfruttare appieno gli strumenti forniti dal trattato sull'Unione europea e incaricare i singoli Stati membri di svolgere una missione congiunta (nella regione), una sorta di coalizione, sulla base di una decisione presa dal vertice comune. I trattati dell'Unione europea lo consentono", ha aggiunto. Nell'estate scorsa gli Usa hanno creato una coalizione militare per pattugliare il Golfo Persico dopo una serie di attacchi alle petroliere che Washington ha attribuito a Teheran. (Geb)