Venezuela-Portogallo: Caracas chiede spiegazioni ad autorità portoghesi su volo Tap con a bordo Guaidò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, prosegue il comunicato, riferendosi allo zio di Guaidò, Juan José Marquez, poi arrestato, “un familiare del citato deputato ha trasportato materiali proibiti e sostanze di natura esplosiva”. Pertanto, il governo venezuelano chiede “spiegazioni e l’apertura di una rigorosa inchiesta”. Infine, “il Venezuela contesta e considera leggere e senza fondamento le dichiarazioni del ministro degli Esteri della Repubblica del Portogallo, Augusto Santos Silvas, tendenti a minimizzare una situazione così grave e a non riconoscere i rischi per la sicurezza dei passeggeri e per la pace del popolo venezuelano”. (Brb)