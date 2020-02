Argentina: coronavirus, 18 febbraio evacuazione argentini da Wuhan con l’aiuto dell’Ucraina

- Gli argentini presenti a Wuhan, la città cinese al centro dell’epidemia di coronavirus, saranno evacuati martedì 18 febbraio con la collaborazione dell’Ucraina. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri dell’Argentina. “Il governo dell’Ucraina, attraverso la nostra ambasciata a Kiev, ha dato la disponibilità a fornire ai cittadini argentini che si trovano a Wuhan, in Cina, posto su un volo preparato da quel paese che partirà il 18 e prevede di tornare a Kiev il giorno seguente, dove i passeggeri dovranno essere messi in quarantena per due settimane”, si legge nel comunicato del dicastero di Buenos Aires. “La nostra ambasciata a Pechino sta provvedendo con le procedure necessarie per gli argentini che si trovano in quella località e che desiderano unirsi a questo trasferimento”, prosegue la nota. Il ministero, infine, “esprime la sua gratitudine al governo ucraino per la sua generosità e al governo cinese per la sua collaborazione in questa preziosa iniziativa”. (segue) (Abu)