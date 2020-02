Argentina: coronavirus, 18 febbraio evacuazione argentini da Wuhan con l’aiuto dell’Ucraina (2)

- Sono 14 le persone che hanno chiesto al governo di Buenos Aires di essere evacuate da Wuhan. La richiesta è stata affidata a un video e a un comunicato divulgati sui social network. Il gruppo comprende undici argentini e tre coniugi cinesi. Ci sono anche quattro minori, il più grande dei quali ha sei anni e il più piccolo otto mesi. Queste persone hanno dichiarato di essere “perfettamente sane” ma di trovarsi in “una situazione difficile”: da oltre venti giorni vivono in isolamento nella capitale della provincia dell’Hubei, chiusi in casa, con limitazioni per uscire o fare la spesa. (Abu)