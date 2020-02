Golfo: ministro Esteri iraniano Zarif, momento molto pericoloso nella regione

- La regione del Golfo stra attraversando “un momento molto pericoloso” e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “mal consigliato”, sta cercando di far cadere il governo iraniano. È quanto affermato oggi dal ministro degli Esteri dell'Iran, Mohammad Javad Zarif, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso nel capoluogo della Baviera. Secondo Zarif, sulla base di consigli errati, Trump si è convinto che la politica della massima pressione degli Usa sulla Repubblica islamica avrebbe portato alla caduta del governo a Teheran. In tale prospettiva, gli Usa avrebbero ucciso il generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione iraniana, convinti che la sua eliminazione avrebbe provocato moti popolari in Iran e il rovesciamento del governo del paese. Come notato da Zarif, la scomparsa di Soleimani ha effettivamente provocato delle proteste in Iran, così come in Iraq, India, Russia e Italia, ma contro l'uccisione del comandante della Forza Qods. A ogni modo, per Zarif, Trump rimane “convinto” di un cambio di governo in Iran e per tale motivo “non intende negoziare” nessuna proposta per risolvere la questione dell'accordo sul programma nucleare iraniano (Jcpoa). (segue) (Geb)