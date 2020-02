Golfo: ministro Esteri iraniano Zarif, momento molto pericoloso nella regione (3)

- Con riguardo alla scomparsa di Soleimani, ucciso nel bombardamento dell'aeroporto di Baghdad effettuato dagli Stati Uniti il 3 gennaio scorso, Zarif ha parlato di “un attacco codardo, di notte, contro un auto civile, un atto di terrorismo”. Non potendo colpire Soleimani “sulla linea del fronte”, gli Stati Uniti lo hanno colpito “mentre era in missione di pace” in Iraq. Il ministro degli Esteri iraniano ha quindi ribadito che, con i lanci di missili contro basi nel paese in cui erano di stanza anche reparti statunitensi, l'Iran ha dato agli Usa una “risposta militare in legittima difesa, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Carta dell'Onu” per l'uccisione di Soleimani. Secondo Zarif, l'Iran “non è un paese vendicativo, ma ha soltanto dato una risposta militare a un atto di guerra” e “gli Usa attaccano, ma vogliono rimanere immuni dalle contromisure”. (segue) (Geb)