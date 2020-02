Golfo: ministro Esteri iraniano Zarif, momento molto pericoloso nella regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla situazione nel Golfo, Zarif ha affermato che l'Iran è “aperto a tutte le proposte di dialogo con l'Arabia Saudita” e che nella regione “non vi sarà sicurezza con le armi”. Tuttavia, è ripetutamente “mancata una risposta” da parte di Riad alle “idee, non le iniziative” di Teheran per la sicurezza nel Golfo. A tal riguardo, Zarif ha rivelato di aver concordato con Soleimani un messaggio all'Arabia Saudita per discutere delle varie crisi regionali in corso in Medio Oriente. L'obiettivo era fermare “lo scontro” tra Teheran e Riad nella regione. Tuttavia, la risposta dell'Arabia Saudita è stata: “Il mondo arabo non è affar vostro”. A ogni modo, anche dopo la scomparsa di Soleimani, l'Iran ha rinnovato all'Arabia Saudita la propria offerta di “dialogo immediato”, nuovamente senza ricevere alcuna risposta. A chi gli chiedeva se gli Stati Uniti abbiano esercitato pressioni sulla monarchia degli Al Saud in tal senso, il ministro degli Esteri iraniano ha risposto: “Penso di sì, ma non ho le prove”. (segue) (Geb)