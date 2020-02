Golfo: ministro Esteri iraniano Zarif, momento molto pericoloso nella regione (5)

- Per ridurre le tensioni nel Golfo, ha proseguito Zarif, vi sono “molti modi, ma l'Arabia Saudita non vuole”. L'ostilità di Riad nei confronti delle proposte di distensione avanzate da Teheran è stata evidente anche alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. Secondo Zarif, il ministero degli Esteri saudita ha costretto l'organizzazione dell'evento a modificare il proprio programma affinché il titolare del dicastero, Faisal bin Farhan al Saud, intervenisse dopo il capo della diplomazia iraniana, in sua assenza, così da poterlo attaccare. “Io avrei tenuto un discorso dai toni conciliatori”, ha osservato Zarif. Il ministro degli Esteri dell'Iran ha poi evidenziato che “la sicurezza del Golfo è la nostra sicurezza e saremmo disposti ad aiutare anche l'Arabia Saudita”, in caso di necessità. L'Iran è dunque “pronto discutere immediatamente un accordo di sicurezza per tutti gli Stati del Golfo”. In conclusione, Zarif ha dichiarato: “È l'Arabia Saudita che destabilizza la regione finanziando organizzazioni separatiste e terroristiche, deve fermarsi ora”. (Geb)