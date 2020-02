Russia-Turchia: ministero Esteri russo, Ankara impegnata a proteggere nostre missioni diplomatiche

- La Turchia ha assicurato alla Russia di aver profuso ogni sforzo per salvaguardare le missioni diplomatiche russe e i loro dipendenti in Turchia. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri russo in una nota. "Alla luce delle minacce ricevute dall'ambasciata russa in Turchia, la parte turca ha assicurato di ever preso tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle missioni diplomatiche e dei dipendenti russi", si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'ambasciatore russo ad Ankara,Aleksei Erkhov, aveva riferito a "Sputnik" che le crescenti tensioni a Idlib, in Siria, hanno provocato un'isteria anti-russa sui social network turchi e minacce personali contro di lui. La dichiarazione giunge dopo l'incontro avvenuto oggi a Monaco di Baviera tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologo turco Mevlut Cavusoglu, a margine della Conferenza sulla sicurezza. Nel corso dell'incontro si è discusso della situazione in Medio Oriente, in particolare in Siria. Le tensioni a Idlib si sono ulteriormente acuite dopo che ufficiali militari turchi sono stati colpiti dalle forze governative siriane nella regione e due elicotteri siriani sono stati abbattuti. In particolare, Ankara accusa le forze governative siriane di aver violato il cessate il fuoco a Idlib e minaccia un intervento militare a meno che la situazione non cambi. Damasco, a sua volta, difende il suo diritto di vendicarsi per i continui attacchi contro i civili e le forze governative. (Rum)