Tunisia: Ennahda ritira la fiducia al governo di Fakhfakh (2)

- Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti di Ennahda, della Corrente democratica, del Movimento del popolo, del partito Tahya Tounes e del blocco Riforma nazionale. Fakhfakh ha incontrato anche i delegati della coalizione islamista Al Khafama e di Al Moustakbal, ma non i leader del partito politico Qalb Tounes, seconda forza politica del paese, né quelli del Partito desturiano libero (Pdl). Il premier designato ha escluso fin dall'inizio Qalb Tounes e il suo leader Nabil Karoui, candidato sconfitto al ballottaggio alle ultime elezioni presidenziali, dalle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Lo scorso 6 febbraio il leader di Ennahda e presidente dell'Arp, Rachid Ghannouchi, aveva tentato una mediazione ospitando nella sua abitazione Fakhfakh e Karoui. Il confronto, tuttavia, non sembra aver avuto esito positivo. Lo scorso 10 gennaio un primo tentativo di varo del nuovo governo della Tunisia era andato a vuoto: il parlamento aveva infatti bocciato la squadra di "competenze nazionali" formata dall'ex sottosegretario all'Agricoltura Habib Jemli, nome indicato da Ennahda al presidente Saied. (Tut)