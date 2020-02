Egitto: Casu (Pd Roma), aderiamo a sit in per Zaky libero

- Il Partito democratico di Roma "aderisce all'appello di Amnesty e scende in piazza al fianco dei presidenti Alfonsi, Del Bello, Caudo e Ciaccheri per esprimere solidarietà e chiedere la liberazione di Patrick Zaky. Appuntamento giovedì 20 febbraio alle 18.30 a Piazza del Pantheon! #ZakyLibero". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)