Roma: Campidoglio, piantati 101 nuovi alberi per i centenari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - scrive in un post su Facebook, il sindaco Virginia Raggi - abbiamo festeggiato alcuni nonni centenari di Roma piantando 101 alberi in quattro parchi della nostra città. Ogni pianta, così come deciso con il Dipartimento Tutela Ambientale, viene accompagnata da una targa che celebra il nome di uno di loro. L'evento di oggi rappresenta un'ulteriore tappa dopo gli incontri che, da tempo, si svolgono in Campidoglio per conoscere chi ha avuto la fortuna di vivere una vita così lunga e piena di ricordi. Giornate emozionanti che ci hanno insegnato tanto e che non dimenticheremo mai. Ringrazio i presidenti dei 4 Municipi, Roberta Della Casa Presidente IV Municipio (Municipio IV), Dario D'Innocenti (Municipio IX), Giuseppina Castagnetta (Municipio XIII) e Stefano Simonelli Presidente XV Municipio (Municipio XV), che hanno accolto gli oltre 70 centenari presenti con i loro familiari. Nei prossimi giorni, per darvi il dettaglio delle piantumazioni, 45 alberi andranno al Parco di Collina Lanciani (Municipio IV), 32 al Parco di Spinaceto (Municipio IX), 10 al Parco di Val Cannuta (Municipio XIII) e 15 al Parco Marta Russo (Municipio XV). Con questo gesto simbolico, oltre a prenderci cura del verde di Roma, vogliamo celebrare i centenari di Roma, le nostre 'radici', premiando i nostri cari che, di fatto, rappresentano la memoria storica e la forza di questa città". (Rer)