Viterbo: ragazza di 16 anni trovata morta in camera, dimessa ieri da ospedale, indaga procura

- La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Aurora Graziani, una ragazza di 16 anni di Montefiascone. La giovane è stata trovata morta questa mattina nel suo letto di casa. Ieri i genitori l'avevano accompagnata all'ospedale Belcolle di Viterbo da dove era stata dimessa. Oggi la tragica scoperta. I familiari hanno informato le autorità. I carabinieri sono coordinati dalla procura di Viterbo e dal Procuratore Paolo Auriemma. L'autopsia sul corpo della giovane si terrà con tutta probabilità non prima di martedì. Intanto gli inquirenti hanno anche acquisito i certificati di dimissione dall'ospedale. Al momento la procura non avanza alcuna ipotesi ed attende gli esiti dell'autopsia.(Rer)