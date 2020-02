Ue-India: il 17 febbraio Consiglio affari esteri e incontro con ministro indiano Jaishankar

- Il Consiglio affari esteri (Cae) dell’Unione europea, presieduto da Josep Borrell, Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, discuterà lunedì 17 febbraio a Bruxelles delle relazioni Ue-India. Lo riferisce il servizio stampa del Consiglio europeo. I ministri degli Esteri degli Stati membri, si legge nella nota, procederanno a uno scambio di opinioni sullo stato dei rapporti con il paese asiatico. Successivamente, nel corso di una colazione informale, i ministri incontreranno il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, per discutere, tra l’altro, dei preparativi per il prossimo vertice Ue-India, previsto per il 13 marzo. Oltre alla relazione con l’India, la riunione del Consiglio ha all’ordine del giorno diversi temi di attualità (processo di pace in Medio Oriente, Sahel, Venezuela e Balcani Occidentali), gli ultimi sviluppi in Libia e la relazione con l’Unione africana.(Beb)