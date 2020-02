Ucraina: Rama, crisi nel Donbass priorità presidenza albanese dell'Osce

- La crisi in Ucraina è la priorità dell'agenda albanese in quanto presidente di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Lo ha dichiarato oggi il primo ministro albanese Edi Rama intervenendo al panel "Ucraina - Andare avanti", organizzato a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Ricordando come le parole chiave dell'Osce - sovranità, integrità territoriale, diritti umani - vengano messe in discussione al giorno d'oggi, Rama ha dichiarato che quella di difenderle rappresenta una "sfida straordinaria". Rama, citato dall'agenzia albanese "Ata", ha poi ricordato la sua prima missione in Ucraina in qualità di presidente in carica dell'Osce, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenski, e ha sottolineato gli sforzi di Kiev per attuare gli accordi di Minsk, tuttavia ha sottolineato che da allora ci sono stati 20 mila incidenti e decine di vittime. "La missione dell'Osce sta facendo un ottimo lavoro perché è l'unica presenza accettata da entrambe le parti", ha affermato il primo ministro albanese, chiedendo inoltre fondi aggiuntivi dai paesi dell'Osce in modo da garantire la sorveglianza anche durante la notte ed eliminare gli incidenti in corso nel Donbass. Secondo Rama, tuttavia, la situazione non migliorerà finché la Russia avrà paura di essere circondata dalla Nato e dall'Ue. (Ata)