Foibe: Raggi, per comprendere presente necessario conoscere passato

- Ha preso il via oggi, con una visita al sacrario di Redipuglia dove sono custodite le spoglie dei caduti della Grande Guerra, il "Viaggio del ricordo" promosso da Roma Capitale. Insieme agli studenti degli istituti capitolini, anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Per comprendere - ha twittato il primo cittadino - il presente è necessario conoscere il passato. È partito oggi il Viaggio del ricordo con gli studenti romani per ripercorrere i luoghi del dramma del confine orientale. Stamattina abbiamo deposto una corona al Sacrario di Redipuglia e visitato le Foibe di Basovizza". Per domani è in programma la visita al Magazzino 18 di Trieste, deposito di beni e oggetti di vita quotidiana appartenuti agli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia che poi sarebbero stati costretti all'esodo. A seguire, il viaggio farà tappa presso la Risiera di San Sabba, dove è prevista la deposizione di un fascio di fiori alla stele in ricordo di Sergio De Simone, giovanissima vittima della Shoah, cugino di Andra e Tatiana Bucci. Al termine, lo spostamento a Capodistria e l'incontro con la Comunità Italiana. Infine, lunedì 17 febbraio, ultimo giorno del viaggio, è previsto l'incontro con gli studenti della Scuola media superiore italiana di Fiume e, a seguire, l'incontro con la Comunità italiana di Fiume. (Rer)