Ue: ministro Difesa tedesco Kramp-Karrenbauer, Germania ed Europa devono pesare di più nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania e l'Europa "devono, possono e vogliono" avere più peso nella scena politica internazionale. Lo ha affermato il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer nel suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "L'impatto della politica di sicurezza e di difesa tedesca ed europea deve essere maggiore, le nostre azioni devono essere meglio coordinate a livello internazionale e più chiaramente visibili. Non dobbiamo solo descrivere le nostre debolezze e commentare o lamentarci delle azioni degli altri, ma dobbiamo anche fare qualcosa di molto concreto per la nostra sicurezza. Questo è il nocciolo del nostro lavoro di tedeschi ed europei", ha detto Kramp-Karrenbauer. "Siamo fermamente dalla parte della libertà, della democrazia e dello stato di diritto e siamo impegnati nel multilateralismo, nel libero scambio equo e nell'apertura sociale. L'Occidente rappresenta un'idea: l'idea della società liberale, dei diritti umani, dello stato di diritto e del principio della separazione dei poteri", ha aggiunto Kramp-Karrenbauer, invitando a "prendere esempio dal coraggio delle persone che scendono in piazza per la libertà nonostante le intimidazioni e l'oppressione nei loro paesi". Queste persone, ha aggiunto, "ci dimostrano che il modo migliore per difendere l'Occidente è quello di dare spazio alla diffusione delle idee". (Geb)