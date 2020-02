Milano: De Corato, raccolte altre 180 firme per chiedere primarie centrodestra per sindaco

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione Riccardo De Corato dichiara in una nota: "Con le 180 firme raccolte oggi ai banchetti allestiti al mattino in viale Papiniano e nel pomeriggio in corso Buenos Aires, è proseguita la campagna di Fratelli d'Italia per chiedere che la nomina del candidato di centrodestra a sindaco di Milano avvenga tramite elezioni primarie, mobilitando l'elettorato, come ha chiesto ieri Giorgia Meloni. Per vincere le prossime elezioni comunali ci vuole un nome scelto direttamente dai cittadini, e non da logiche calate dall'alto". (com)