Albania-Georgia: premier Rama incontra omologo Gakharia a Monaco, focus su conferenza donatori di Bruxelles

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha tenuto oggi un incontro bilaterale con l'omologo georgiano Giorgi Gakharia a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Nel corso dell'incontro, come riferito dallo stesso Rama su Facebook, si è discusso della ricostruzione post-sisma in Albania e della Conferenza dei donatori che si terrà a Bruxelles nella giornata di lunedì prossimo, 17 febbraio. La conferenza, che sarà ospitata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, punta a raccogliere i fondi europei per aiutare la ricostruzione dopo il terremoto dello scorso 26 novembre, che ha provocato 51 morti e più di 3 mila feriti. (Res)