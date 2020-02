Milano: derubati mentre visitano la città prima di Milan-Juve, arrestato 1 dei 3 ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio, all’interno del Parco Sempione a Milano, un cittadino marocchino di 34 anni per furto in concorso con altre due persone datesi alla fuga. Nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati di tipo “predatori”, gli agenti della Squadra Mobile di Milano poco prima delle ore 15.00 hanno notato tre stranieri che si si era avvicinati ad un’autovettura Jeep Compass con targa straniera regolarmente parcheggiata nei pressi di viale Gadio. Dopo essersi accertati di non venire osservati e aver guardato dentro la stessa, con estrema violenza, uno di essi, poi arrestato, aveva infranto con una gomitata il deflettore posteriore sinistro dell’auto e, successivamente, il finestrino annesso. Nel frattempo uno dei due complici si era introdotto parzialmente all’interno per afferrare uno zaino ed un giaccone di colore rosso custoditi all’interno dell’abitacolo. Certi di averla fatta franca, il terzetto si era diretto verso il parco Sempione e, inseguito dai poliziotti della Squadra Mobile, aveva cercato di disfarsi dello zainetto subito recuperato dagli agenti che riuscivano a bloccare il 34enne marocchino arrestandolo. Gli agenti hanno riconsegnato il maltolto al proprietario dell’auto, uno straniero residente in Svizzera che, tornato verso la propria macchina e sorpreso dal trambusto che vi ha trovato nei pressi, ha dichiarato ai poliziotti di essere giunto in mattinata a Milano per vedere la partita di calcio Milan-Juventus e di averne approfittato per una camminata con la moglie presso il Castello Sforzesco.(com)