Venezuela: Stati Uniti condannano l’arresto dello zio di Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo statunitense condanna l’arresto dello zio di Juan Guaidò, presidente dell’Assemblea nazionale (An) del Venezuela e autoproclamato capo di Stato ad interim. Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato Usa. “Gli Stati Uniti condannano fermamente la detenzione di Juan José Marquez, zio del presidente ad interim Juan Guaidò, e ne chiedono l’immediata liberazione”, si legge nella nota. “Le accuse assurde che sono state avanzate esemplificano ulteriormente la crescente disperazione di Maduro e dei suoi corrotti soci. La costruzione di prove a giustificazione di detenzioni arbitrarie e politicamente motivate è uno strumento comune dell’illegittimo ex regime di Maduro”, prosegue il comunicato, citando una serie di casi precedenti.Il dipartimento di Stato Usa contesta la ricostruzione fornita da Diosdado Cabello, presidente dell’Assemblea nazionale costituzionale (Anc) del Venezuela, secondo il quale Marquez aveva contrabbandato materiale esplosivo a bordo di un volo internazionale proveniente dal Portogallo e ricorda che la compagnia aerea portoghese Tap ha affermato pubblicamente che “è impossibile viaggiare con esplosivi”. “Queste azioni spregevoli dell’ex regime di Maduro – arrestare civili innocenti e inventare false accuse – sono tristemente tipiche. Invece di rispettare lo stato di diritto, Maduro e i suoi compari seguono pratiche di tipo mafioso, intimidendo l’opposizione prendendo di mira i loro familiari”, prosegue il comunicato. (segue) (Was)