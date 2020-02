Venezuela: Stati Uniti condannano l’arresto dello zio di Guaidò (2)

- Secondo il dipartimento di Stato Usa, nel 2019 sono stati segnalati 2.219 arresti arbitrari in Venezuela e oltre 15 mila dal 2014 al 2019. “Sosteniamo le famiglie delle vittime chiedendo giustizia e responsabilità”, continua la nota, che si conclude con un avvertimento a Caracas: “Riterremo Nicolas Maduro e coloro che lo circondano pienamente responsabili della sicurezza e del benessere della famiglia provvisoria del presidente ad interim Guaidò e di tutti coloro che difendono la democrazia in Venezuela”. (segue) (Was)