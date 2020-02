Venezuela: Stati Uniti condannano l’arresto dello zio di Guaidò (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Anc ha parlato anche di un contatto telefonico con un “Charles” identificato come un agente del servizio segreto degli Stati Uniti e di un telecomando al cui interno era stata nascosta una memoria digitale contenente un documento in inglese. Cabello ha detto di non essere stato autorizzato a divulgarne il contenuto, ma ha alluso a informazioni su “un’operazione contro il Venezuela”. La “scomparsa” di Marquez era stata denunciata dal Centro di comunicazione nazionale, che funge da ufficio stampa di Guaidò, nella serata di martedì. Secondo gli oppositori, lo zio di Guaidò sarebbe stato fermato dal Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administraciòn Aduanera y Tributaria). (Was)