Iran: ministro Esteri saudita, da noi nessun messaggio private a Teheran

- L’Arabia Saudita non ha inviato alcun messaggio privato all’Iran, ma la sua posizione “è piuttosto chiara”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Riad, Faisal bin Farhan al Saud, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. “Quello che noi chiediamo all’Iran è di cambiare il proprio atteggiamento. Successivamente possiamo discutere di tutto”, ha chiarito il capo della diplomazia saudita. “Lo scorso settembre – ha ricordato il ministro – gli iraniani hanno attaccato le nostre strutture petrolifere, ma poi hanno chiesto agli Houthi (i ribelli zaiditi dello Yemen) di assumerne la responsabilità. Credo che questo abbia fatto suonare un campanello d’allarme per gli Houthi, che non possono considerarsi partner dell’Iran, ma sono piuttosto uno strumento nelle mani del regime di Teheran”. Faisal bin Farhan ha parlato dell’intervento militare in Yemen, sottolineando come Riad abbia “sempre cercato di favorire una soluzione politica e un dialogo. Sosteniamo l’inviato delle Nazioni Unite Martin Griffiths, così come in passato abbiamo sostenuto il suo predecessore (Ismail Ould Cheikh Ahmed)”. (Res)