Milano: tentano furto in negozi in Corso Vittorio Emanuele, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pattuglia della Squadra Mobile è intervenuta ieri pomeriggio in Corso Vittorio Emanuele dove aveva concentrato la propria attenzione su un terzetto di cubani, poi arrestati, che, in modo sospetto, osservava all’interno delle varie attività commerciali, prestando particolare attenzione a quelle più affollate. L’interesse dei tre stranieri, un 27enne e due donne di 21 e 27 anni, era per lo più indirizzato agli effetti personali della clientela e i tre, fingendosi interessati alla merce esposta, si avvicinavano alle tasche e alle borse delle malcapitate clienti. Poco dopo, in un negozio di cosmetica, occultando le proprie azioni con una sciarpa che aveva al seguito e aiutata dalla complice, la 27enne aveva asportato dalla tasca del giaccone della vittima, una 25enne egiziana con il figlio di 7 mesi nel passeggino, il telefono cellulare che aveva passato immediatamente al complice, posizionato alle spalle delle due con la chiara funzione di “palo” e di copertura. Certi di averla fatta franca, i tre rei uscivano dal negozio dirigendosi verso piazza San Babila ma sono stati immediatamente bloccati e arrestati dagli agenti della Squadra Mobile. (com)