Lega: Bordoni, domani "Roma torna capitale" con Matteo Salvini

- L'incontro con Matteo Salvini di domani 16 febbraio ore 16:30 al palazzo dei Congressi all'Eur "deve costituire il punto di partenza per dare attuazione al titolo dell'iniziativa promossa dalla Lega: 'Roma torna capitale'. Perché è quello che tutti desideriamo dopo aver toccato con mano i danni e l'incapacità con cui questa sindaca e la sua giunta hanno operato in questi anni". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni. "Dai trasporti al verde pubblico - aggiunge l'esponente della Lega - dai rifiuti alla viabilità, non ricordo un solo settore che abbia funzionato. L'occasione di domani è quella giusta per ripartire con grande entusiasmo e soprattutto con la stesura di un programma per i mesi a venire che possa ribaltare le sorti di questa città e toglierla dal guado in cui è finita. Domani saremo tutti uniti, il gruppo della Lega in Campidoglio, il coordinatore romano Cladio Durigon e le categorie professionali e commerciali cuore produttivo della Capitale, per dare il nostro sostegno a Matteo Salvini. Volteremo pagina e sono certo lo faremo insieme a tantissimi cittadini romani. Nella gente c'è ancora voglia di fare e di seguire la buona politica che ha a cuore le sorti di Roma". (Com)