Milano: De Corato, da Viminale nessuna risposta a richiesta di militari sui treni

- L'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato commenta in una nota la notizia del fermo di un 22enne per diverse denunce di rapine e furti con strappo avvenuti negli ultimi mesi del 2019 sui treni: "Grazie alla Polfer è stato arrestato il tunisino che più volte si era reso responsabile di furti con strappo sui convogli della direttrice Milano Cadorna-Asso. Purtroppo, non è che l'ultimo episodio di una lunga serie di aggressioni, anche violente, ai danni del personale viaggiante e dei passeggeri. Da tempo, chiedo al ministro dell'interno Lamorgese di spostare sui treni i militari già presenti nelle stazioni. Visto che però, fino ad ora, dal Viminale non è giunto alcun cenno di risposta, ci stiamo muovendo come Regione. Stiamo infatti predisponendo un progetto che intende impiegare agenti di polizia in pensione come aiuto ai capitreno sui convogli, pronti a dare assistenza in caso di emergenze. La settimana prossima incontrerò i vertici dell'associazione, che ha la sua sede nella Questura di Milano, ed entro l'anno il servizio di pattugliamento sarà operativo sulle linee di Trenord". "L'arresto di questa mattina – prosegue l'assessore De Corato – è stato reso possibile anche grazie all'utilizzo delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti sui treni e nelle stazioni, mostrando quanto sia sempre più indispensabile che gli agenti della Polfer e della security siano dotati di bodycam e che nelle stazioni vengano installate telecamere". (com)