India-Portogallo: presidente portoghese Sousa a Goa

- Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, in viaggio ufficiale in India, è giunto oggi a Panaji, nello Stato di Goa, ex colonia portoghese, dove si tratterrà fino a domani, per poi tornare in patria. Il programma della giornata comprende la cerimonia della firma di un memorandum d’intesa tra la società portoghese Aguas de Portugal e il dipartimento dei Lavori pubblici di Goa per l’approvvigionamento idrico e la gestione della rete fognaria; la partecipazione a un seminario sullo sviluppo urbano organizzato dalla società pubblica Imagine Panaji Smart City Development Limited e un ricevimento offerto dal governatore statale Satya Pal Malik nella sua residenza ufficiale. Domani sono previste le visite della Chiesa di Santa Monica e del Museo di Arte cristiana, nella Vecchia Goa. (segue) (Inn)