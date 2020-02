India-Portogallo: presidente portoghese Sousa a Goa (2)

- Sousa è giunto da Mumbai, nel Maharashtra, dove ha incontrato il governatore dello Stato, Bhagat Singh Koshyari, nella sua residenza ufficiale e alcuni ministri del governo statale. Prima ancora il presidente del Portogallo è stato a Nuova Delhi, dove ha incontrato l’omologo indiano, Ram Nath Kovind, che l’ha accolto con una cerimonia d’onore e un banchetto a Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, a Hyderabad House, la sede riservata agli incontri con i dignitari stranieri. I due leader e le rispettive delegazioni hanno avuto colloqui sull’approfondimento delle relazioni bilaterali in vari settori, tra i quali il commercio e gli investimenti. La delegazione di Sousa include il ministro degli Esteri Augusto Santos Silva, il segretario di Stato per l’Internazionalizzazione Eurico Brilhante Dias e il segretario di Stato per la Difesa nazionale Jorge Seguro Sanches. (segue) (Inn)