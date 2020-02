India-Portogallo: presidente portoghese Sousa a Goa (3)

- A Hyderabad House c’è stato uno scambio di protocolli d’intesa e accordi firmati dai due paesi. I memorandum riguardano l’istituzione di un museo marittimo a Lothal, nel Gujarat, e la cooperazione nel campo della proprietà intellettuale, nella formazione diplomatica e negli investimenti nelle start-up. Gli accordi riguardano la produzione audiovisiva, il trasporto marittimo e lo sviluppo portuale. A ciò si aggiunge una dichiarazione congiunta sulla partnership per la mobilità. Sono anche stati annunciati altri sette protocolli d’intesa: tra l’Istituto di analisi e studi della difesa (Idsa) indiano e l’Università di Scienze politiche di Lisbona; tra We-Hub Telangana e Parkurbis Covilha per l’imprenditoria femminile; tra l’Istituto nazionale interdisciplinare di scienza e tecnologia (NIIST) indiano e l’Istituto superiore tecnico (Ist) portoghese; tra il Centro Teri-Deakin di Gurugram e il Laboratorio internazionale iberico di nanotecnologia (Inl) di Braga; tra Hindustan Aeronautics Limited (Hal) e il Centro di ingegneria e sviluppo di prodotti (Ceiia) in campo aeronautico; tra Veda Defence e Ua Vision per la produzione di droni e tra Vyasa, Bangalore e la Confederazione portoghese dello yoga. (Inn)