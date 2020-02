Milano: De Corato, nuova aggressione a chi esce dai locali, serve camper Polizia tutta la notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione Riccardo De Corato commenta in una nota la notizia della rapina subita alle 3.20 di questa notte, in via Volturno, da un 22enne che aveva passato la serata in corso Como: "L'ennesima aggressione in zona Corso Como a opera di extracomunitari che gravitano intorno ai numerosi locali. Ormai non passa settimana senza che la cronaca riporti notizie di rapine, furti di auto e arresti per spaccio nelle vie della movida milanese e in quelle limitrofe, diventate ormai zona franca per la delinquenza. È evidente che il pattugliamento dei militari non è sufficiente: è necessaria la presenza fissa di un camper della polizia per tutta la notte, anche per dare un chiaro segnale di controllo da parte delle forze dell'ordine". (com)