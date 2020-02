Fisco: Franceschini, il bonus facciate darà impulso all'economia

- "Il bonus facciate è una misura coraggiosa che renderà più belle le città italiane, migliorerà l'efficienza energetica e darà un impulso immediato all'economia. Sono sicuro che sarà un successo e che in molti utilizzeranno questo importante vantaggio fiscale, che è uno dei più alti in tutta Europa e che contribuirà a portare decoro e bellezza nelle aree urbane, nelle periferie e nei piccoli centri". È quanto afferma in una nota il ministro della Cultura Dario Franceschini, commentando la recente circolare dell'Agenzia delle entrate sul nuovo incentivo fiscale del 90 per cento per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate degli edifici. (Rin)