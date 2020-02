Roma: Raggi, al via nuovo servizio rimozione auto, con tecnologie innovative interventi capillari

- È partito il nuovo servizio di rimozione delle auto in divieto di sosta. Lo scrive, in un post su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, allegando al post anche un video. "Come vedete nelle immagini - spiega il primo cittadino - sono pienamente operativi i carri attrezzi pronti a intervenire in tutte le zone di Roma per contrastare i fenomeni delle doppie file e della sosta selvaggia, per impedire i parcheggi nelle aree pedonali o su posteggi e scivoli per le persone con disabilità. Abbiamo affidato il nuovo servizio di rimozione dei veicoli con un sistema innovativo: il bando ha previsto che il vincitore creasse una piattaforma web per aggregare i diversi gestori di carri attrezzi presenti sul territorio, in modo da garantire l’intervento da parte dell’operatore disponibile più vicino. Sfruttando le nuove tecnologie favoriamo quindi una capillare diffusione dei mezzi chiamati a intervenire prontamente secondo le segnalazioni della Polizia locale di Roma Capitale. Sempre tramite il collegamento alla piattaforma, inoltre, lo 060606 sarà sempre in grado di rispondere ai cittadini che chiameranno per sapere in quale deposito si trovano i veicoli rimossi". (Rer)