India-Usa: ministro Esteri indiano Jaishankar incontra Pompeo e Pelosi a Monaco

- Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a Monaco di Baviera, in Germania, per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Msc), ha incontrato oggi il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, con cui ha parlato dell’imminente visita in India del presidente statunitense, Donald Trump. L’incontro “ci ha permesso di fare il punto sulle relazioni” bilaterali in attesa della visita di Trump, ha riferito Jaishankar via Twitter. Il responsabile della diplomazia di Nuova Delhi ha avuto un colloquio anche con Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Jainshankar, sempre via Twitter, l’ha ringraziata per il suo costante sostegno alle relazioni Usa-India. (segue) (Geb)