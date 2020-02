Regionali: Zingaretti, bene sostegno Pd Veneto a Lorenzoni

- "Bene il sostegno del Pd Veneto alla candidatura di Lorenzoni alla presidenza della regione". Lo afferma in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. "Figura indipendente, proveniente dal mondo civico e competitiva per vincere - continua -. Grazie a tutto il gruppo dirigente, molto plurale, ma che ha saputo affrontare questo passaggio unito con grande intelligenza e spirito unitario. Grazie a tutti e a tutte. Ora tutti mobilitati per vincere". (Rin)